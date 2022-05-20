رغد صدام حسين تعلق على "زلة لسان" بوش وتكشف بماذا كان يلقبه والدها الراحل

علقت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل على فيديو "زلة لسان" الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن كان يتحدث فيه عن أزمة أوكرانيا وقال "غزو العراق" بدلا من "أوكرانيا".

وقالت رغد في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن والدها صدام حسين كان يلقب بوش بـ"الأحمق النزق"، وأضافت أنه "أثبت ذلك بجدارة".

وتابعت بالقول: "لوثت يده وأبوه بدماء العراقيين بلا رحمة".

كان والدي يلقبه بالاحمق النزق،، اثبت ذلك بجدارة،،لوثت يده وابوه بدماء العراقيين بلا رحمة.. pic.twitter.com/neRqaYuiCd — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 20, 2022

وكان بوش، الذي أمر بغزو العراق عام 2003، يتحدث في خطاب له في دالاس، الأربعاء الماضي عن أهمية الانتخابات للديمقراطية الأمريكية، وتطرق إلى المقارنة بين الديمقراطية في روسيا وأوكرانيا والحرب الجارية.

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وزعم الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ"معهد بوش" أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا".

وتعليقا على زلة لسان بوش، لفتت قناة "سي إن إن" إلى أن برقية نشرتها سابقا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ألقت بمزيد من الشك حول الادعاءات الرئيسية التي استخدمتها إدارة بوش لتبرير غزو العراق عام 2003.

فقد أسقطت المعلومات التي تقول بأن محمد عطا، أحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر، قابل مسؤولا عراقيا في جمهورية التشيك، قبل أشهر قليلة من الهجمات.

المصدر: RT + وكالات