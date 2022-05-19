ماكرون: الأزمة الأوكرانية يمكن أن تمتد إلى مولدوفا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أن الأحداث الأخيرة في ترانسنيستريا تظهر أنه "لا يمكن استبعاد انتشار الأزمة الأوكرانية إلى الدول المجاورة".

وقال: "تشكل العملية الروسية في أوكرانيا تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها، وخاصة لمولدوفا، كما توضح الأحداث الأخيرة في ترانسنيستريا أن انتشار الأزمة إلى البلدان المجاورة ليس مستبعدا، وفرنسا تراقب عن كثب الوضع الأمني وجميع المحاولات التي تتعدى على استقرار وسيادة وسلامة أراضي مولدوفا".

ووقعت 3 هجمات إرهابية في ترانسنيستريا في أبريل الماضي، الأول في مبنى وزارة أمن الدولة التابعة لحزب "PMR" في تيراسبول، والثاني بالقرب من وحدة عسكرية في قرية باركاني، أما الثالث فوق على برج مركز للإذاعة والتلفزيون بالقرب من المدينة.

وجرى إعلان مستوى "أحمر" من التهديد الإرهابي في المنطقة، كما فتحت لجنة التحقيق في ترانسنيستريا قضايا جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية".

من جهته، أكد مصدر في تيراسبول، أن "الهجمات الإرهابية نفذها 3 مجهولين وصلوا من الأراضي الأوكرانية".

المصدر: "نوفوستي"