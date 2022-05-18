محادثات عضوية فنلندا في "الناتو" قد تبدأ غدا الخميس

قال الخبير الفنلندي في حلف "الناتو"، دكتور العلوم الاجتماعية في جامعة هلسنكي، إيرو ساركا، إن المحادثات الرسمية حول عضوية فنلندا في الحلف قد تبدأ في وقت مبكر غدا الخميس، 19 مايو.

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جاء ذلك في مقابلة له مع إذاعة Yle، حيث تابع الخبير: "يمكن للوفد الفنلندي المفاوض أن يحزم حقائبه للسفر بالفعل". وسيترأس الوفد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، ووزير الدفاع، انتي كاكونن نائبا، وسيضم الوفد مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وستتناول المحادثات القضايا السياسية والقانونية والدفاعية، بالإضافة إلى قضايا أمن المعلومات والموارد، حيث يقول إيرو ساركا إن فنلندا عملت بشكل منهجي على تطوير قابلية التشغيل البيني لحلف "الناتو" على مدار الـ 28 عاما الماضية. ولكن إذا كانت هناك مجالات تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو تغييرات تشريعية، فقد حان الوقت لمعالجة هذه الأمور.

وكان البرلمان الفنلندي قد اعتمد قرار الانضمام إلى "الناتو" يوم أمس، الثلاثاء 17 مايو، بأغلبية 188 مقابل 8 أصوات ضد القرار. وتمت الموافقة عليه من قبل الحكومة ورئيس البلاد، سولي نينيستو.

المصدر: إنترفاكس