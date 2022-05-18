 
مباشر

ستولتنبيرغ: "الناتو" يعتزم ضمان الانضمام السريع للسويد وفنلندا

أخبار العالم

ستولتنبيرغ:
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1l5

رحب "الناتو" بتقديم الطلبات من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، ويعتزم ضمان استيفاء كافة الإجراءات الضرورية لذلك، وسيعمل على تكييف نظامه الأمني في بحر البلطيق.

إقرأ المزيد
فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"

صرح بذلك الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، خلال اجتماعه مع سفيري فنلندا والسويد، كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف، اللذين قدما طلبات بلديهما لعضوية الناتو في الحلف.

وتابع ستولتنبرغ: "إن العرضين اللذين تقدمتما بهما اليوم هي خطوة تاريخية، وسيناقش الحلف الخطوات التالية حتى انضمام بلادكما إلى الحلف، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية لجميع البلدان في الاعتبار".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا