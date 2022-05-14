وكالة: سقوط قتيل خلال الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران

قتل شخص خلال الاحتجاجات في مدن إيرانية هذا الأسبوع رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، وفق ما نقلت وكالة محلية السبت عن عضو في البرلمان.

ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن النائب عن مدينة دزفول في خوزستان أحمد آوائي، أن "شخصا من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول".

ولم يحدد آوائي تفاصيل إضافية بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.

وشهدت عدة مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين احتجاجات شارك فيها المئات، رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.

وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإثنين الماضي سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تشمل تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض.

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وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.

وخلفت العقوبات أزمة حادة طالت على وجه الخصوص مستوى المعيشة وسعر صرف العملة المحلية الإيرانية، إضافة الى تضخم يتجاوز عتبة 40% سنويا.

المصدر: وكالات