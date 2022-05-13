احتجاجات في إيران بعد قرار حكومي

شهدت مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين احتجاجات شارك فيها المئات، رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.

وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ليل الإثنين الماضي سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تشمل تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض.

وتواجه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.

وخلفت العقوبات أزمة حادة طالت على وجه الخصوص مستوى المعيشة وسعر صرف العملة المحلية الإيرانية، إضافة الى تضخم يتجاوز عتبة 40 بالمئة سنويا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بأنه قبيل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من اليوم الجمعة، نزل مئات الإيرانيين الى الشوارع في مدن عدة رفضا لها، موضحة أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم على هامش احتجاجات في دزفول بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وياسوج بمحافظة كهكيلويه، وبوير أحمد، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب السلطات بالتراجع عن رفع الأسعار.

المصدر: "أ ف ب"