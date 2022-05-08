تركيا.. اعتقال سائحة مغربية بتهمة إهانة أردوغان

اعتقلت السلطات في تركيا سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "السيدة وأثناء تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب تركيا، وجهت إهانات للرئيس أردوغان وللدولة التركية"، مضيفة أنها "وصفت تركيا بالدولة الإرهابية، كما سبت أردوغان".

وأكدت أن "أصحاب المحال التجارية في المنطقة أبلغوا قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت السيدة المغربية".

يذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص في تركيا اعتقلوا بتهمة إهانة أردوغان، وحكم على العشرات بالسجن، كما تم اعتقال عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.

المصدر: "زمان"