صحيفة تركية: قرابة 40 ألف شخص واجهوا محاكمات بتهمة إهانة أردوغان

نشرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تقريرا نسبته إلى "المعارضة التركية"، يفيد بأن ما مجموعه 38581 تركيا واجهوا محاكمات قضائية بتهمة إهانة الرئيس بين العامين 2014 و2020.

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وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيتشير كاراجا، الذي استعرض التقرير، إن تهم إهانة الرئيس بين عامي 1980 و2014 كانت 1716 فقط، فيما أصبحت التهمة توجه إلى المزيد من المواطنين خلال عهد الرئيس عبد الله غول، أول رئيس لحزب العدالة والتنمية، حيث رفعت دعاوى قضائية ضد 848 شخصا بين عامي 2007 و2014.

ولفت التقرير إلى أنه في عهد أحمد نجدت سيزر، سلف عبد الله غول، رفعت 163 دعوى "إهانة الرئيس" طوال فترة ولايته التي استمرت 7 سنوات بين عامي 2000 و2007، فيما رفعت 340 دعوى قضائية بين عامي 1982 و1989 في عهد كنعان إيفرين، رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تركيا مع انقلاب عام 1980.

وبحسب الصحيفة، فقد أشار تقرير سابق إلى أنه جرى التحقيق مع حوالي 129000 شخص لاحتمال إهانتهم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بين عامي 2014 و2019.

المصدر: زمان