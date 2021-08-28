 
مباشر

"زمان" التركية: اعتقال 41 شخصا بينهم عسكريون بتهمة الصلة بـ"حركة الخدمة"

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5q7

أصدرت السلطات في تركيا قرارا باعتقال 41 شخصا بينهم عسكريون في إطار العمليات المستمرة ضد "حركة الخدمة" منذ نحو 5 سنوات، حسبما أفادت صحيفة "زمان" التركية.

إقرأ المزيد
تركيا.. اعتقال 40 طالبا عسكريا من أتباع غولن المعارضين لأردوغان
تركيا.. اعتقال 40 طالبا عسكريا من أتباع غولن المعارضين لأردوغان

وحسب الصحيفة، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أمرا باحتجاز 41 شخصا، من بينهم عسكريون نظاميون يعملون في القيادة العامة لقوات الدرك.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه "نتيجة للعمل الذي قام به جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن صدرت أوامر اعتقال بحق 41 ضابط صف 5 منهم كانوا في الخدمة الفعلية و 36 تم إيقافهم مؤقتا عن الخدمة أو فصلهم بمرسوم".

وعلم أن 30 شخصا من بين الـ41 اعتقلوا في عملية متزامنة في 32 مقاطعة من قبل فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة أنقرة.

وتتهم الحكومة التركية "حركة الخدمة" التابعة للمعارض فتح الله غولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. 

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. انطلاق قمة بغداد لقادة دول الجوار برئاسة الكاظمي