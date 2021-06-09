تركيا.. اعتقال 40 طالبا عسكريا من أتباع غولن المعارضين لأردوغان

أصدر مكتب المدعي العام التركي في العاصمة أنقرة الثلاثاء، قرارا باعتقال 40 طالبا عسكريا فصلوا من كلياتهم بتهمة الانتماء لـ"حركة الخدمة" التابعة للمعارض فتح الله غولن.

وأشار بيان صادر عن المدعي العام إلى أنه "جرى اعتقال 26 طالبا من الذين صدرت بحقهم الأوامر، فيما تستمر الإجراءات لاعتقال 14 طالبا آخر".

وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى أن حملة تصفية الجيش التركي عقب محاولة انقلاب 2016، أسفرت عن فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية.

وحكم على 259 طالبا بالسجن المؤبد، باعتبار أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.

وبلغ إجمالي المفصولين من الجيش التركي 29 ألفا و444 من صنوفه المختلفة البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى خفر السواحل والقيادة العامة لقوات الدرك.

ويقبع حاليا نحو 3221 فردا في القوات البرية و884 في القوات البحرية و2036 بالقوات الجوية للمحاكمة خلف القضبان.

ويحمل أردوغان "حركة الخدمة" المسؤولية على تدبير انقلاب عام 2016، إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف من المدنيين والعسكريين.

المصدر: "زمان التركية"