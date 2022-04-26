تركيا.. الحكم على صحفي قبرصي تركي بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة أردوغان

حكم في أنقرة على أحد أبرز الصحفيين القبارصة الأتراك سينير ليفنت بالسجن لمدة عام بعد إدانته بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ليفنت: "القضية الجنائية التي رفعت ضدي في أنقرة مغلقة وتم إبلاغي بقرار المحكمة هذا الصباح". كما نقلت وكالة الأنباء القبرصية.

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وأضاف أنه حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة الرئيس التركي.

وحسب ليفنت، فإن الحديث هنا يدور حول رسم كاريكاتوري نشر في صحيفة "أوروبا"، وأظهر الرسم تمثالا يونانيا يتبول على رأس أردوغان.

بعد هذا المنشور، تم فتح قضية ضد ليفنت في الجزيرة، لكن المحكمة القبرصية التركية برأته في عام 2019.

ولكن أنقرة لم تعترف بهذا القرار ورفعت نفس القضية ضد الصحفي غيابيا، دون حضور ليفنت نفسه، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام.

وأكد: "بما أنهم لا يعترفون بقرار محكمتنا، فأنا لا أعترف بقرار محكمتهم". مشيرا إلى أن العدالة في تركيا، في رأيه، "ماتت بالفعل".

المصدر: تاس