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السلطات الروسية تحقق في وقائع جديدة عن تعذيب عسكريين روس في أوكرانيا

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السلطات الروسية تحقق في وقائع جديدة عن تعذيب عسكريين روس في أوكرانيا
AFP
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قال المكتب الصحفي في لجنة التحقيق في روسيا، إن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، أوعز لمرؤوسيه بالتحقيق في الوقائع الجديدة عن تعذيب العسكريين الروس في أوكرانيا.

وأضاف المكتب في بيانه: "أصدر رئيس لجنة التحقيق تعليماته للتحقيق في الحقائق الجديدة عن تعذيب العسكريين الروس في أوكرانيا".

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وذكر البيان أن سبب بدء التحقيق، هو انتشار فيديو على الإنترنت يظهر فيه مجهولون في إحدى القرى الواقعة في مقاطعة خيرسون، وهم يسخرون من عسكريين جرحى روس قرب عربة قتالية، ويقومون بسرقة أشياء تعود للقتلى هناك.

ويشار إلى أنه تم اعتقال المذنبين قبل فترة.

 المصدر: تاس

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