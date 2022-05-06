موسكو: مواد الصحفيين الغربيين تؤكد جرائم النازيين في أوكرانيا

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تقارير ومواد الصحفيين الغربيين أكدت المعلومات الروسية حول جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بمشاركة صحفيين غربيين، إنه "خلال الاجتماع، ركز الجانب الروسي على انتهاكات القانون الإنساني من قبل النازيين الأوكرانيين، بقصف المرافق المدنية ونشر معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية، وعرقلة إجلاء المدنيين على طول الممرات الإنسانية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء".

وأجاب ردا على سؤال حول ما إذا كان الصحفيون الغربيون أكدوا المعلومات الروسية: "نعم، بالطبع"، لقد أكدوا هذه المعلومات.

وتابع: "تحدثوا عن تجربتهم الخاصة في التواصل مع شهود العيان هناك على الفور.. من الصعب جدا مناقشة هذا الأمر، نظرا لأن هذه ليست انطباعاتهم فحسب، بل نقل المعلومات التي جمعوها بأنفسهم دون أي وسطاء".

وأشار إلى أن "هذا وضع غير عادي للأمم المتحدة"، وأن "الدول الغربية معتادة على الاستماع إلى صحفييها الموثوق بهم، والذين سيخبرونهم بما يريدون سماعه".

المصدر: "تاس"