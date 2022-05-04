إيران تطالب السويد بالإفراج "فورا" عن مواطن إيراني

أكدت طهران، اليوم الأربعاء، أنها تعتبر اعتقال المواطن الإيراني، حميد نوري، في السويد، وسير المحاكمة، إجراء "غير قانوني"، مطالبة بالإفراج عنه فورا.

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وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيرته السويدية آن ليندي، قال أمير عبد اللهيان في إشارة إلى محاكمة حميد نوري بالسويد: "إن إيران تعتبر اعتقال المواطن الإيراني وسير ومحاكمته، إجراء غير قانوني، وتطالب بالإفراج عنه فورا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "من المؤسف أن جماعة إرهابية تملك سجلا واضحا من الجرائم بحق الشعب الإيراني وحتى الشعب العراقي إبان نظام صدام البعثي، تدير الآن الأجواء المصطنعة لهذه العملية في السويد".

هذا واتفق الوزيران على استمرار المشاورات وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.

المصدر: وزارة الخارجية الإيرانية