وكالة: تنفيذ حكم الإعدام في مدان بالتجسس لصالح إسرائيلي يحمل الجنسية السويدية سيتم قبل نهاية مايو

نقلت وكالة أنباء الطلبة "إسنا" عن مصادر أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والذي صدقت عليه المحكمة العليا، سينفذ قبل نهاية مايو الجاري.

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وأفيد بأن جلالي كان اعتقل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وقد صدر حكم بالإعدام ضده بعد محاكمة طويلة، وأقرت المحكمة العليا الحكم.

وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" إلى أن المعلومات التي نقلها من وصف بالمرتزق إلى الموساد الإسرائيلي أودت بحياة اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين.

isna.ir

كما ذُكر أن "أحمد رضا جلالي" هو مواطن ايراني كان مقيما في السويد بصورة مؤقتة، وتم منحه جنسية هذا البلد بعد أن تمت محاكمته في إيران.

المصدر: isna.ir