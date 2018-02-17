السويد تمنح الجنسية لعالم إيراني محكوم بالإعدام في بلاده

منحت السلطات السويدية جنسيتها للعالم الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان يقيم في ستوكهولم، وحكمت طهران عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية: "نعلم أنه حصل على الجنسية (السويدية) من دائرة الهجرة، ونواصل عملنا القنصلي لصالح جلالي ونطلب من القنصلية الوصول إلى مواطننا" في إيران.

وأضافت المتحدثة: "نحن على اتصال منتظم بممثلي الجانب الإيراني وطلبنا الوصول إلى جلالى وعرضنا وجهة نظر السويد حول عقوبة الإعدام، التي ندينها بجميع أشكالها. وطلبنا هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام" بحقه.

وكان جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية، اعتقل خلال زيارته لإيران في أبريل / نيسان 2016 وأدين لاحقا بتهمة التجسس، وتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها على اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

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وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي وقتها، أن المتهم اعترف بلقاء عملاء من الموساد الإسرائيلي لتقديم عناوين وبعض المعلومات الشخصية لثلاثين من الأفراد البارزين العاملين في المشاريع البحثية والعسكرية والنووية الإيرانية.

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المصدر: رويترز

علي جعفر