بوتين لغوتيريش: أدرك مدى قلقكم إزاء عمليتنا العسكرية لكن المشكلة في أوكرانيا ظهرت إثر انقلاب 2014

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت نتيجة لانقلاب عام 2014 على السلطة في كييف.

بوتين: ميثاق الأمم المتحدة هو الأساس في العلاقات الدولية وليس قواعد وأوراق كتبها البعض خدمة لمصالحه.

غوتيرش: نعبر عن قلقنا لانتهاكات حقوق الإنسان ولا بد من التحقيق بهذا الخصوص... هناك حاجة ماسة لفتح ممرات إنسانية مدعومة من كل أطراف النزاع

غوتيرش: أقترح توحيد جهود الأمم المتحدة والصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا لإجلاء المدنيين عن مصنع آزوفستال.

بوتين: قلتم أن الممرات الإنسانية لا تعمل، هذا غير صحيح الممرات الإنسانية تعمل وخرج من ماريوبول أكثر من 140 ألف مدني.

بوتين: استسلم أكثر من 1300 جندي أوكراني في ماريوبول.

بوتين: إذا كان هناك مدنيون في "آزوفستال"، يجب على الجيش الأوكراني إطلاق سراحهم، أو أنهم يتصرفون كالإرهابيين.

يتبع..