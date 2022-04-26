الدفاع الروسية: النازيون يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية، و76 سفينة من 18 دولة في 7 موانئ أوكرانية.

وقال: "يواصل النازيون الأوكرانيون احتجاز 90 مواطنا أجنبيا من 5 دول رهائن ودروعا بشرية".

وأضاف: "لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون، نيقولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني وماريوبول، حيث لا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي أحدثه مسؤولو كييف في المياه للسفن بالخروج الآمن إلى عرض البحر".

وأوضح، أنه "لا يزال هناك خطر على الملاحة من انجراف الألغام الأوكرانية على طول ساحل دول البحر الأسود".

وشدد ميزينتسيف على أن "روسيا تتخذ مجموعة كاملة من الإجراءات الشاملة لضمان الملاحة التجارية في البحر الأسود وبحر آزوف والبحر المتوسط".

وأشار إلى أن "القوات الروسية تفتح ممرا إنسانيا للخروج الآمن للسفن في اتجاه الجنوب الغربي يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وبطول 80 ميلا بحريا وعرض 3 أميال، كما تنقل معلومات مفصلة عن سير عمل الممر الإنساني البحري كل 15 دقيقة عبر الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي جدا باللغتين الإنجليزية والروسية".

وشدد ميزينتسيف على أن "سلطات كييف لا تزال تتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن في مسألة الخروج الآمن للسفن الأجنبية".

المصدر: "تاس"