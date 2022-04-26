بوتين: لا علاقة للجيش الروسي بالأحداث في بوتشا الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا علاقة للقوات الروسية بالأحداث في بوتشا الأوكرانية، وأن موسكو تعرف على يد من وكيف تم تنفيذ هذا الاستفزاز.

وقال بوتين، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول تمكنت من تحقيق تقدم مهم إلى حد ما.

وأضاف: "لكن، لسوء الحظ، بعد التوصل إلى هذه الاتفاقات، وبعد أن أظهرنا بوضوح نوايانا لتهيئة الظروف المواتية لمواصلة المفاوضات، واجهنا استفزاز بوتشا، ولا علاقة للجيش الروسي بما حدث هناك".

وأكد أن "موسكو تعرف من فعل ذلك، ومن أعد هذا الاستفزاز، وبأي وسيلة، ومن عمل عليه".

وأضاف: "تغيّر موقف مفاوضينا من أوكرانيا بشأن التسوية بشكل كبير بعد ذلك".

المصدر: تاس