منظمة إغاثة سودانية: اشتباكات قبلية في دارفور تخلف 168 قتيلا

أفادت منظمة إغاثة سودانية بأن اشتباكات قبلية وقعت في منطقة دارفور الأحد وأسفرت عن مقتل 168 شخصا، في أحدث موجة عنف طائفي في البلاد منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.

وقال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم ريجال، إن القتال في منطقة كرينك بإقليم غرب دارفور أدى أيضا إلى إصابة 98 آخرين.

وأشار إلى أن الاشتباكات اندلعت لأول مرة يوم الخميس بعد مقتل شخصين على يد مهاجم مجهول في كرينيك، على بعد حوالي 30 كيلومترا (18 ميلا) شرق جنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأضاف أن "الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد هاجمت المنطقة فجر الأحد بالأسلحة الثقيلة، وأحرقت ونهبت المنازل في المنطقة".

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ويشهد إقليم دارفور السوداني نوبات من الاشتباكات الدامية بين القبائل المتناحرة في الأشهر الأخيرة حيث لا تزال البلاد غارقة في أزمة أوسع بعد الانقلاب الذي وقع العام الماضي عندما أطاح كبار الجنرالات بحكومة يقودها مدنيون.

المصد: أ ب