القنصلية الروسية في نيويورك تتلقى تهديدا برشقها بالزجاجات الحارقة

أعلن القنصل الروسي في نيويورك فياتشيسلاف سلافكين أن القنصلية تعرضت للتهديد برشقها بالزجاجات الحارقة، وأن هذا التهديد لم يكن الأول من نوعه.

وقال: "تلقيت رسالة على البريد إلكتروني بوجود قنبلة الأسبوع الماضي، وتبين لاحقا أنها كاذبة، وفي إحدى المرات تم تهديدنا بأنهم سيرمون علينا زجاجات المولوتوف".

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وأضاف: "حسب علمنا، تلقت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة أيضا مثل هذه الرسالة. قيل فيها إنه تم زراعة قنابل في جميع المؤسسات الروسية في الولايات المتحدة".

وأردف قوله: "يتلقى الدبلوماسيون تهديدات يومية عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، ويجري تهديدهم باللغتين الروسية والإنجليزية".

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية والشرطة تعمل على ضمان أمن القنصلية.

المصدر: RT