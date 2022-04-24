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القنصلية الروسية في نيويورك تتلقى تهديدا برشقها بالزجاجات الحارقة

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القنصلية الروسية في نيويورك تتلقى تهديدا برشقها بالزجاجات الحارقة
Legion-Media
صورة أرشيفية
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أعلن القنصل الروسي في نيويورك فياتشيسلاف سلافكين أن القنصلية تعرضت للتهديد برشقها بالزجاجات الحارقة، وأن هذا التهديد لم يكن الأول من نوعه.

وقال: "تلقيت رسالة على البريد إلكتروني بوجود قنبلة الأسبوع الماضي، وتبين لاحقا أنها كاذبة، وفي إحدى المرات تم تهديدنا بأنهم سيرمون علينا زجاجات المولوتوف".

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وأضاف: "حسب علمنا، تلقت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة أيضا مثل هذه الرسالة. قيل فيها إنه تم زراعة قنابل في جميع المؤسسات الروسية في الولايات المتحدة".

وأردف قوله: "يتلقى الدبلوماسيون تهديدات يومية عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، ويجري تهديدهم باللغتين الروسية والإنجليزية".

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية والشرطة تعمل على ضمان أمن القنصلية.

المصدر: RT

 

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