رئيس بيلاروس يهنئ الأسد بعيد الجلاء

هنأ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نظيره السوري، بشار الأسد، بعيد الجلاء (الاستقلال)، مؤكدا أن بيلاروس ستبقى حليفا لسوريا موثوقا فيه لحماية الاستقلال والسيادة.

وجاء في رسالة التهنئة (بمناسبة عيد الجلاء والاستقلال عن فرنسا في 17 أبريل/نيسان 1946): "الجمهورية العربية السورية تحت قيادتكم تتصدى بشجاعة وانتصار لخطر الإرهاب، كما أنها تتعامل بنجاح مع ضغوط العقوبات الخارجية غير المبررة".

وأشار ألكسندر لوكاشينكو في رسالة التهنئة إلى أن العلاقات بين مينسك ودمشق وصلت إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية التي أساسها المتين وجهات النظر المشتركة حول نظام عالمي عادل".

وشدد لوكاشينكو على أن "هذا يجعل من الممكن توسيع التعاون بنشاط في مختلف المجالات لصالح كلا الشعبين. وأنا أؤكد لكم أن بيلاروس ستبقى حليفا موثوقا فيه لسوريا في حماية الاستقلال والسيادة".

المصدر: وكالة أنباء بيلاروس