شولتس: رفض كييف استقبال شتاينماير مربك

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استغرابه إزاء إلغاء الحكومة الأوكرانية بشكل مفاجئ الزيارة المقررة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى كييف.

ووصف شولتس، في حوار مع إذاعة RBB الألمانية اليوم، قرار كييف إلغاء زيارة شتاينماير بأنه "مربك"، مشيرا إلى أن الرئيس الألماني كان يتطلع إلى زيارة أوكرانيا و"كان سيكون من الجيد لو استقبلوه هناك".

وسبق أن نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر في الحكومة الأوكرانية ذكرها أن كييف ألغت زيارة شتاينماير المقررة أمس بسبب دوره السابق في تطوير علاقات بلده مع روسيا.

وأشار المستشار الألماني إلى أنه بنفسه لا ينوي زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب، مشددا على أنه زار كييف قبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد ولا يزال منذ اندلاع النزاع على تواصل مستمر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا.

وأشاد شولتس بالتنسيق بينه وزيلينسكي، قائلا: "من غير المرجح أن تجد زعيم دولة أو حكومية آخر يجري مثل هذه الاتصالات المكثفة معي".

شولتس: سنواصل إمداد كييف بالسلاح

وتعهد شولتس بأن ألمانيا ستواصل تصدير الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية، مؤكدا: "كنا ولا نزال وسنظل نصدر (الأسلحة إلى كييف)".

وأشار المستشار إلى أن ألمانيا تنسق خطواتها في هذا الصدد بشكل وثيق مع حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة، مشددا على أن برلين لن تمضي قدما في هذا السبيل بوحدها.

وأعلن شولتس أن السلطات الألمانية والأوكرانية أعدت قائمة صادرات الأسلحة المحتملة إلى كييف، موضحا أن برلين تريد إمداد كييف بأسلحة "صحيحة ومعقولة"، مع مراعة المشاكل اللوجيستية المحتملة في تقديم الذخيرة وقطع الغيار إليها.

وشدد المستشار الألماني على ضرورة ضمان ألا تصبح ألمانيا كدولة في حلف الناتو طرفا في النزاع الحالي في أوكرانيا.

المصدر: RBB