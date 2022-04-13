نائب ألماني: اتفاق داخل الائتلاف الحاكم على تصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

أعلن نائب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) أن الائتلاف الحاكم برئاسة أولاف شولتس توصل إلى اتفاق على تصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وذكر النائب البرلماني والمتحدث للشؤون الدفاعية باسم كتلة "الحزب الديمقراطي الحر" في البوندستاغ، ماركوس فابير اليوم الأربعاء على حسابه في "تويتر": "ستبادر ألمانيا الآن على وجه السرعة إلى تصدير معدات ثقيلة إلى ألمانيا، وأنا سعيد بأننا في "الحزب الديمقراطي الحر" تمكنا من إقناع شركائنا في الائتلاف بذلك".

Liebe Freunde,



Deutschland wird jetzt schnell schweres Gerät in die Ukraine liefern. Ich bin froh, dass wir von der @fdpbt unsere Koalitionspartner davon überzeugen konnten. — Marcus Faber (@MarcusFaber) April 13, 2022

وأوضح أن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "لم يسمع إلا بيانات إيجابية" من جميع الوزرات والشركاء في الائتلاف الحاكم المعنيين بهذه المسألة، مرجحا أنه "يمكن التوصل دائما إلا حل في حال توفر مثل هذه الإرادة الموحدة".

ويأتي ذلك على خلفية مؤشرات على بروز خلافات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن إمكانية إمداد حكومة كييف بأسلحة ثقيلة على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين الماضي من أن الوقت ليس مناسبا الآن للتأخر في اتخاذ هذه الخطوة، لكن المستشار شولتس اتخذ موقفا أكثر تحفظا ولم يتبن مثل هذا القرار حتى الآن رغم الضغوط من داخل الائتلاف الحاكم.

وكانت روسيا قد حذرت من أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج خلال عمليتها العسكرية في هذا البلد ستكون هدفا لقواتها.

المصدر: RT + "تاس"