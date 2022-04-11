 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يعلن وقف تدريب العسكريين في مالي مع استمرار البقاء في الساحل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن وقف تدريب العسكريين في مالي مع استمرار البقاء في الساحل
AP Virginia Mayo مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssky

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد قرر "وقف" مهامه التدريبية للجيش والحرس الوطني في مالي، لكنه سيبقى في منطقة الساحل وينتشر في دول الجوار.

وإثر اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال بوريل: "نوقف مهمات تأهيل وتدريب القوات المسلحة والحرس الوطني، لكننا سنواصل التدريب حول قوانين الحرب لأن العسكريين يجب أن يعرفوا أن الحرب لها قوانين وقواعد".

وأوضح بوريل أن الأحداث تجبر الاتحاد على اتخاذ ذلك القرار، إذ أنه لم يحصل (من المجلس العسكري في مالي) على الضمانات المطلوبة، وأكد: "لكننا لن نتخلى عن منطقة الساحل، سننتشر في الدول المجاورة".

إقرأ المزيد
وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بإجراء تحقيق في
وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بإجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت في مالي

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت حسب متحدث باسم الوزارة، أنها تنوي لقاء رئيس المجلس العسكري المالي خلال زيارة إلى باماكو هذا الأسبوع، وأنها تريد "الحصول على فكرة واضحة عن الوضع السياسي والأمني" قبل أن تحسم قرارها بشأن الإبقاء على الجيش الألماني أو سحبه، من مالي

ويشارك حوالي 300 عسكري ألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، و1100 عسكري في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) التي تضم 14 ألف جندي وشرطي.

واستولى الجيش على السلطة في مالي بانقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021.

 

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا