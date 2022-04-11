إيران تتابع قضية أنهارها الحدودية محليا ودوليا

أعلنت الخارجية الإيرانية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الخارجية والداخلية والطاقة لمتابعة القضايا المتعلقة بالأنهار الحدودية وبناء السدود عليها من قبل بعض دول الجوار.

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وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "أجرينا لقاءات مع تركيا والعراق وأفغانستان لمتابعة حصة إيران من المياه المشتركة وهذا الموضوع مدرج على جدول أعمالنا".

كا أوعز الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى منظمة البيئة، للتعاون مع سائر المؤسسات والجهات المعنية في البلاد، بهدف "متابعة جادة لحل مشكلة الغبار والعواصف الترابية عبر الطرق الدبلوماسية والمحافل الدولية والتعاون مع دول الجوار".

من جهته، كشف رئيس مركز الشؤون الدولية والمعاهدات في منظمة حماية البيئة الإيرانية، حسين موسوي فر، أن "المنظمة ستستضيف قريبا اجتماع الدول المجاورة لایران لتعزيز التعاون الاقليمي في مجال البيئة".

وأوضح حسين موسوي فر قائلا: "إن تعزيز الدبلوماسية البيئية من خلال إنشاء المؤسسات الإقليمية لمكافحة الغبار وتلوث المياه وتعزیز التقارب الإقليمي والدولي بین الدول المجاورة لمكافحة المخاطر البيئية هي إحدى المهام الرئيسية لمنظمة حماية البيئة".

هذا ووقعت إيران مع الدنمارك مذكرة تفاهم، تنص على تبادل الطاقات العلمية والفنية في مجال الجيولوجيا وإدارة الموارد المائية بين البلدين.

المصدر: "إيرنا"