صحيفة تكشف عن استئناف الاتصالات لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية

أكدت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصدر مطلع بالخارجية الإيرانية، استئناف الاتصالات والتنسيق لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت "الجريدة" عن المصدر قوله: "إن الإيرانيين يأملون عقدها في فترة ما قبل عيد الفطر المبارك، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، أجرى اتصالات بوزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، وأكد له أن طهران ترحب بالمبادرة الخليجية لوقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار المصدر لـ"الجريدة" إلى أنه "تم توجيه السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، للاتصال بالسفير السعودي في بغداد لعقد الجولة الجديدة من المباحثات قبل نهاية شهر رمضان المبارك"، موضحا أن "الرياض أبلغت طهران أنها ستزيد حصة الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام، وهو ما اعتبرته طهران لفتة إيجابية".

المصدر: "الجريدة"