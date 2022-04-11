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إيران ترد على "اتهامات" الجامعة العربية حول الجزر المتنازع عليها وتكشف عن مستجدات الحوار مع السعودية

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إيران ترد على
AP
العلم الإيراني
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اعتبرت طهران أن اتهامات جامعة الدول العربية لإيران بشأن الجزر المتنازع عليها "لا أساس لها، وتناقض العلاقات الجيدة بين بعض دول هذه الجامعة مع طهران".

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "اتهامات جامعة الدول العربية لإيران بشأن الجزر الإيرانية - على حد وصفه- لا أساس لها، وهي تناقض العلاقات الجيدة بين بعض دول هذه الجامعة مع إيران".

وأضاف خطيب زادة: "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية..هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة..ننصح بعض الدول الكف عن تكرار هذه الادعاءات المكررة والمملة".

وعن المفاوضات مع السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ملف علاقاتنا مع السعودية لم يشهد تطورا جديدا، وننتظر أن تتجه الرياض نحو بغداد لاستئناف الحوار بإجابات واضحة وعملية".

يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية كان قد جدد في وقت سابق تأكيده المطلق على "سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث"، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.

المصدر: RT

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