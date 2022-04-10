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باكستان.. اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان

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باكستان.. اعتماد مرشحين اثنين لخلافة عمران خان
AFP
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اعتمدت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم كلا من شهباز شريف، وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن التصويت على انتخاب رئيس الوزراء الجديد سيعقد غدا الاثنين، وسينتخب نواب الجمعية الوطنية أحد المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء.

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ويشغل شهباز شريف حاليا منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، وهو مرشح أحزاب المعارضة، أما قريشي فهو نائب رئيس حزب حركة الإنصاف، وهو حزب رئيس الوزراء المعزول عمران خان، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المعزولة.

المصدر: وكالات

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