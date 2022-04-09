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زعيم المعارضة الباكستانية: الحكومة الجديدة لن تنتهج سياسة الانتقام

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زعيم المعارضة الباكستانية: الحكومة الجديدة لن تنتهج سياسة الانتقام
Legion-Media Ahmad Kamal
مبنى البرلمان الباكستاني - أرشيف
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أكد زعيم المعارضة الموحدة في باكستان شهباز شريف أن الحكومة الجديدة للبلاد لن تنتهج "سياسة الانتقام"، وستعيد سيادة القانون في الدولة.

وقال عقب تصويت الجمعية الوطنية الباكستانية "مجلس النواب" على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان: "النظام الجديد لن ينتهج سياسة الانتقام، وستصبح باكستان مرة أخرى دولة دستورية".

وأشار إلى أنه "من أجل مصلحة الأمة على المرء أن ينسى مظالم الماضي ويمضي قدما".

وصوت البرلمان الباكستاني بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إذ أيد القرار 174 نائبا من أصل 342 عضوا، وهو ما يمثل غالبية أعضاء مجلس النواب بالبرلمان، وهكذا فقد خان منصبه كرئيس للحكومة.

ووفقا لمراقبين محليين، قد يصبح شريف رئيس الوزراء المقبل لباكستان، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الأمة على هذه المسألة الاثنين المقبل.

المصدر: "تاس"

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