أعلن الناطق باسم قوات جمهورية لوغانسك شرقي أوكرانيا أندري ماروتشكو، أن فلول النازيين فجروا ناقلة حوضية تحمل حامض النيتريك في روبيجنيا، لإيذاء المدنيين في المناطق المحررة منهم.

وكتب على صفحته في "تيليغرام": "تم تفجير شاحنة حوضية تحتوي على حامض النيتريك مرة أخرى في مدينة روبيجنيا.. الرياح جنوب غرب 9-14 مترا في الثانية، لذلك ستندفع السحابة كما في المرة السابقة إلى الشمال الشرقي".

ودعا ماروتشكو المدنيين إلى:

1- الاختباء في الملاجئ.

2- تحضير الأقنعة المنقوعة في محلول الصودا.

3- إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

وأفاد ماروتشكو في وقت سابق بأن "القوات الأوكرانية في روبيجنيا وأثناء استعدادها للانسحاب، فجرت خزانا يحوي على الأرجح حامض الهيدروكلوريك، حيث تم حساب لحظة التفجير لتتجه السحب الكيميائية نحو كودرياشوفكا التي حررتها قوات لوغانسك".

المصدر: "نوفوستي"