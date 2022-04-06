القوميون المتطرفون في أوكرانيا يدمرون مرافق الصناعة الكيميائية في مدينة روبيجنايا

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك إيفان فيليبونينكو عن لجوء القوميين المتطرفين الأوكرانيين إلى تدمير المنشآت والمصانع الكيميائية في مدينة روبيجنايا، محذرا من آثار ذلك وتبعاته.

وقال إن التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، التي أدركت عدم جدوى مواصلة الأعمال القتالية ضد جمهورية لوغانسك الشعبية، قامت بتدمير مرافق الصناعة الكيماوية أثناء انسحابها من مدينة "روبيجنايا" المحتلة.

وأكد في مقابلة مع قناة "RT" اليوم الأربعاء، أن القوميين المتطرفين فجروا خزانا لحمض الهيدروكلوريك في الورشة رقم 1 للجمعية الإنتاجية "زاريا"، ما أدى إلى تكوّن وانتشار سحابة من المواد السامة في منطقة المصانع بالمدينة، حيث يعيش أكثر من 10 آلاف شخص.

وأضاف أن "القوميين المتطرفين أخذوا في الاعتبار حركة الرياح التي وَجهت سحابة المواد الكيميائية نحو المناطق المحررة بجمهورية لوغانسك الشعبية في اتجاه قرية كودرياشوفكا".

وأوضح أن السلطات في لوغانسك تعمل حاليا على تحديد عدد المتضررين المدنيين.

ولفت إلى أنه "في الوقت الحالي، من أجل تبرير الأعمال الإرهابية الإجرامية (المرتكبة من قبل التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة)، تعمل وسائل الإعلام الأوكرانية بنشاط على نشر معلومات كاذبة عن تورط مزعوم لوحدات من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في هذا التفجير".

وقال إن "أكثر من 40 ألف طن من الكبريت والهيدروكلوريك وحمض النيتريك والأمونيا لا تزال موجودة في خزانات مؤسسة كيميائية لإنتاج المتفجرات، والتي سيؤدي استهدافها إلى إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها ببيئة المنطقة وسيدمر الانفجار كل شيء حي في محيط 30 كيلومترا. وستتضرر مناطق لا تزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية: بلدات ليسيتشانسك، وسيفيرودونيتسك، وزولوتوي، وسيفرسك، حيث يعيش أكثر من 300 ألف مواطن".

المصدر: RT