برلين تحذر من عواقب وخيمة نتيجة نقص الغاز وتحث على خفض درجة الحرارة في المنازل
حذر رئيس الوكالة الفيدرالية لشبكات الطاقة الألمانية كلاوس مولر من أن النقص الحاد في الغاز الناجم عن الأحداث في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على سكان ألمانيا.
قال مولر: "لسوء الحظ، لا يمكن استبعاد أنه سيتعين علينا اتخاذ قرارات سيكون لها عواقب وخيمة على الشركات والوظائف وسلاسل التوريد في مناطق بأكملها".
وأضاف: "تعمل الوكالة على جمع البيانات التي تساعد في اتخاذ القرار الأمثل".
وشدد أنه يجب على أن السكان تقليل استهلاك الغاز قائلا: "ليس سرا أنه من خلال خفض درجة حرارة الغرفة بدرجة واحدة، يمكن تقليل استهلاك الغاز بنسبة 6% وهذا كثير".
واختتم بقوله: "بالطبع، يجب على الجميع تقليل استهلاك الغاز. فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يلتزمون بذلك، قلت مخاطر تفعيل المستوى الثالث من خطة الطوارئ".
المصدر: تاس