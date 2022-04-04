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ألمانيا: من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن

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ألمانيا: من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن
Globallookpress
وزير المال الألماني كريستيان ليندنر
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أفاد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر بأن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر أوروبا أكثر من روسيا.

وقال ليندنر في لوكسمبورغ قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين "يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي"، مضيفا أن قطعها "سيضرنا أكثر من روسيا".

وقبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من حاجاته من الغاز من روسيا، وكانت ألمانيا الاكثر اعتمادا على الغاز الروسي الذي يمثل 55% من استهلاكها.

المصدر: "أ ف ب"

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