"البنتاغون" يعلن نقل مقاتلات F18 من ساوث كارولينا إلى أوروبا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أنه سيتم نقل 10 مقاتلات F18 وطائرتي شحن من ولاية ساوث كارولينا إلى شرق أوروبا.

وقال كيربي في مؤتمر صحافي إن "200 جندي من قوات مشاة البحرية المارينز انتشروا في ليتوانيا"، معتبرا أن "القوات الروسية أخفقت في السيطرة على أي من التجمعات السكانية الكبرى في أوكرانيا".

ورأى أنه "لا ينبغي أن ينخدع أحد بادعاء الكرملين أنه سيقلص فجأة الهجمات العسكرية بالقرب من كييف أو التقارير التي تفيد بأنه سيسحب قواته"، مشددا على أنه "يجب على العالم الآن أن يكون مستعدا لهجوم كبير على مناطق أخرى من أوكرانيا".

.@PentagonPresSec: No one should be fooled by the Kremlin's claim that it will just suddenly reduce military attacks near Kyiv or reports that it will withdraw its forces. pic.twitter.com/K9Xzvcjwki — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 29, 2022

وأضاف: "الشجاعة والبراعة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وشعبها تثبت أنها أكثر مما ساومت روسيا من أجله".

المصدر: RT