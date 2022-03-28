"البنتاغون" يعلن نشر ست طائرات بحرية في ألمانيا لدعم "الناتو"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنشر ست طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا لدعم قوات "الناتو".

وقال كيربي إنه "يتم نشر هذه الطائرات والقوا تماشيا مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم إرسالهم بسبب نوع من التهديد الحاد الذي تم رصده أو بسبب وقوع حادث معين".

وأكد كيربي أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش، وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

يذكر أنه لدى الولايات المتحدة حاليا أكثر من 100000 جندي في أوروبا لأول مرة منذ عام 2005.

المصدر: "أكسيوس"