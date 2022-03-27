وصول المدمرة الأمريكية "فورست شيرمان" إلى ميناء غدانسك البولندي

وصلت المدمرة "فورست شيرمان" التابعة للبحرية الأمريكية إلى ميناء غدانسك ببولندا، في خطوة قيل إنها تهدف لتحديد الوجود الأمريكي في المنطقة وطمأنة الحلفاء في الناتو.

ووفق ما ذكرته قناة "تي في إن"، فإن المدمرة مسلحة بصواريخ ومدافع من عيارات مختلفة وستبقى في بولندا حتى نهاية مارس.

وقال قائد المدمرة ميتا زابليكا: "وصلنا إلى ميناء غدانسك في زيارة روتينية، وهدفنا هو تحديد الوجود الأمريكي في بحر البلطيق وطمأنة حلفائنا في الناتو بأننا قادرون على الرد بسرعة على أي عدوان محتمل في المنطقة".

المصدر: نوفوستي