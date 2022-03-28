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انتهاء أعمال "قمة النقب" (صور)

أخبار العالم

انتهاء أعمال
RT
انتهاء أعمال "قمة النقب" بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والامارات والمغرب.
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انتهت اليوم الاثنين، أعمال "قمة النقب" بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والامارات والمغرب.

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وبحسب هية البث الإسرائيلية "مكان"، ناقش وزراء خارجية الدول المشاركة في قمة "النقب" بقرية سديه بوكير، قضايا مختلفة، في مقدمتها "التهديد النووي الإيراني".

وأفادت "مكان" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أطلع الوزراء المشاركين في المؤتمر على تطورات الأوضاع في ظل هجوم الخضيرة الذي تبناه "داعش" وأسفر عن مقتل شرطين إسرائيليين، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحارب الإرهاب بلا هوادة".

من جانبهم استنكر الوزراء المشاركون "الاعتداء الإرهابي"، وبعثوا بتعازيهم الحارة لعائلتي الضحيتين.

وهذا وشدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أنه لا يمكن القبول بأعمال العنف والقتل الهمجي، مؤكدا وقوف بلاده الى جانب إسرائيل الحليفة.

انتهاء أعمال
RT
انتهاء أعمال
RT

انتهاء أعمال
RT

انتهاء أعمال
RT

انتهاء أعمال
RT
انتهاء أعمال
RT

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المصدر: "مكان"

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