تنظيم "داعش" يتبنى هجوم الخضيرة بـ"هجوم انغماسي مزدوج"

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم الخضيرة الذي أسفر عن مقتل عنصرين في الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد.

وقال التنظيم في بيانه: "قتل عنصران من الشرطة الإسرائيلية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج لمقاتلي الدولة الإسلامية".

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وكانت مراسلة RT في القدس أفادت مساء الأحد بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم منفذا الهجوم وشرطيان إسرائيليان وإصابة 3 آخرين.

وأشارت إلى أن منفذي العملية من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية.

المصدر: "أ ف ب" + RT