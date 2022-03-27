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مراسلة RT: قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل (فيديو)

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مراسلة RT: قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل (فيديو)
RT
قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة الخضيرة
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أفادت مراسلة RT في القدس مساء يوم الأحد بأن تبادل إطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت إن إسرائليين اثنين قتلا وأصيب 3 آخرون، في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة الخضيرة قرب حيفا شمال إسرائيل فيما قتل آخران قاما بتنفيذ الهجوم.

وأشارت إلى أن منفذا عملية إطلاق النار من مدينة أم الفحم ويحملان الهوية الإسرائيلية.

وأوضحت المراسلة أن الشرطت نفذت عملية اقتحام للمدينة بأعداد كبيرة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت توجه إلى مكان العملية في الخضيرة.

من جهته أصدر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي بيانا قال فيه: "قبل وقت قصير وصل مسلحان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وقاما بإطلاق النار على قوة من الشرطة الذين كانوا في المكان".

وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، تم إقرار وفاة اثنين من المارة".

وتابع قائلا إن قوة سرية من حرس الحدود كانت في المكان وقامت بالرد السريع وبعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار تمكنوا من تحييدهما.

وأشار إلى أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أفراد شرطة بجروح تم نقلهم إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة.

ووثقت مقاطع فيديو العملية المسلحة التي جرت مساء الأحد.

ووقعت العملية المسلحة في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلي في صحراء النقب، حيث وصفت تل أبيب "قمة النقب" بالتاريخية.

وتعد هذه ثاني عملية بتم تنفيذها داخل الخط الأخضر خلال أقل من أسبوع

والأسبوع الماضي قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب

ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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