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عناق الشيخ عبد الله بن زايد ويائير لابيد يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو + صور)

مجتمع

عناق الشيخ عبد الله بن زايد ويائير لابيد يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو + صور)
AP Shlomi Amsalem Source:Government Press Office
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، للمشاركة في "قمة النقب"، وعناقه مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا المقطع، حيث ظهر عبد الله بن زايد وهو يعانق يائير لابيد قبل أن يتبادلا أطراف الحديث والضحك.

وعلى حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "إسرائيل في دبي"، نشرت القنصلية الإسرائيلية صورة لوزيري الخارجية وهما يضحكان، وسط تفاعل كبير من الرواد.

من جهته، أعاد عبد الله بن زايد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي في "تويتر"، تضمنت صورهما معا، معلقا: "سعيد بالصداقة والعمل من أجل السلام والتنمية"، في حين قال لابيد بتعليقه على هذه الصور بثلاث لغات: "أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد".

ها وشارك وزير الخارجية الإماراتي، إلى جانب نظرائه من مصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، أمس الأحد، بالقمة التي أقيمت للمرة الأولى في إسرائيل.

المصدر: RT

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