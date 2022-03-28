عناق الشيخ عبد الله بن زايد ويائير لابيد يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو + صور)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، للمشاركة في "قمة النقب"، وعناقه مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا المقطع، حيث ظهر عبد الله بن زايد وهو يعانق يائير لابيد قبل أن يتبادلا أطراف الحديث والضحك.
لحظة وصول الشيخ #عبدالله_بن_زايد مهندس الدبلوماسية الإماراتية 🇦🇪 🇮🇱— 🇸🇦🇦🇪 دار زايــــد 🇦🇪🇸🇦 (@_dar_zayed) March 27, 2022
لمقر اجتماع #قمة_النقبpic.twitter.com/A9A3BuUI8q
سيدي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهـيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوزير الاسرائيلي حفظهم الله ورعاهم ✍️ pic.twitter.com/3ytVqhqgmo— نبيل آل علي 🇦🇪 (@Nabeelalali1976) March 27, 2022
الصور تجسد المعنى الحقيقي للصداقة والعلاقات الاستثنائية التي تجمع #إسرائيل باصدقائها في الشرق الأوسط.رئيس وزراء اسرائيل السيد @yairlapid يحتضن سمو الشيخ عبدالله بن زايد@ABZayed وزير خارجية #الامارات ونظيره البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف— Ahdeya Ahmed AlSayed (@AhdeyaAhmed) March 27, 2022
الزياني في #قمة_النقبpic.twitter.com/JKy3jHw0RB
وعلى حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "إسرائيل في دبي"، نشرت القنصلية الإسرائيلية صورة لوزيري الخارجية وهما يضحكان، وسط تفاعل كبير من الرواد.
وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في #قمة_النقب مع وزير الخارجية الاسرائيلي— Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) March 27, 2022
اهلاً وسهلاً بك ! 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/ej4G5XHmp1
من جهته، أعاد عبد الله بن زايد نشر تغريدة لوزير الخارجية الإسرائيلي في "تويتر"، تضمنت صورهما معا، معلقا: "سعيد بالصداقة والعمل من أجل السلام والتنمية"، في حين قال لابيد بتعليقه على هذه الصور بثلاث لغات: "أهلا بك في قمة النقب - وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد".
سعيد بالصداقة و العمل من اجل السلام و التنمية https://t.co/ZOUDxEK4yG— عبدالله بن زايد (@ABZayed) March 27, 2022
ها وشارك وزير الخارجية الإماراتي، إلى جانب نظرائه من مصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، أمس الأحد، بالقمة التي أقيمت للمرة الأولى في إسرائيل.
المصدر: RT