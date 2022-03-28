مقطع فيديو لمحمد بن راشد دون موكب وحرس يثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وهو في سيارة بدون موكب أو حراسة أمنية مكثفة، ما اعتبره الكثيرون انعكاسا للأمان في الإمارات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهرت سيارة محمد بن راشد، وهي تسمح للمشاة بالعبور على ممر أمامه، بدون شرطة أو حرس.

وقال أحد الحسابات معلقا على هذا الفيديو: "في الغرب اذا مر وزير أو حاكم، الشوارع كلها تغلق وحرس على يمين الشارع وعلى اليسار وممنوع غيره يمشي في الشارع!!!"

وأضاف: "عندنا ولله الحمد بوراشد يوقف عند عبور المشاة والسيارات اللي وراه من عامة الشعب..لا شرطة ولا حرس..إنها دولة الإمارات العربية المتحدة يا سادة، وهذا محمد بن راشد".

باختصار : من اكرَم شعبه ، مشى بينهم بدون خوف او حرس 🤍. https://t.co/PhfkMlaNNm — sᴡᴀʀᴀ🤍 (@111ea_) March 28, 2022

وعلق حساب آخر بالقول: "قد لا يصدق كثيرون، خارج الامارات، أن هذه سيارة نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، وأنه داخل السيارة ينتظر عبور المشاة! هذا القائد الملهم يعلمنا كل يوم درس جديد من دروس القيادة والتواضع".

قد لا يصدق كثيرون، خارج #الامارات، ان هذه سيارة نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم #دبي وانه داخل السيارة ينتظر عبور المشاة! هذا القائد الملهم يعلمنا كل يوم درس جديد من دروس القيادة والتواضع. #محمد_بن_راشد_آل_مكتومpic.twitter.com/bFU3trSCxI — سليمان الهتلان (@alHattlan) March 27, 2022

في حين لم يتم تحديد تاريخ التقاط هذا المقطع.

المصدر: RT