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مقطع فيديو لمحمد بن راشد دون موكب وحرس يثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو لمحمد بن راشد دون موكب وحرس يثير تفاعلا (فيديو)
AP
حاكم دبي، محمد بن راشد.
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وهو في سيارة بدون موكب أو حراسة أمنية مكثفة، ما اعتبره الكثيرون انعكاسا للأمان في الإمارات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهرت سيارة محمد بن راشد، وهي تسمح للمشاة بالعبور على ممر أمامه، بدون شرطة أو حرس.

وقال أحد الحسابات معلقا على هذا الفيديو: "في الغرب اذا مر وزير أو حاكم، الشوارع كلها تغلق وحرس على يمين الشارع وعلى اليسار وممنوع غيره يمشي في الشارع!!!"

وأضاف: "عندنا ولله الحمد بوراشد يوقف عند عبور المشاة والسيارات اللي وراه من عامة الشعب..لا شرطة ولا حرس..إنها دولة الإمارات العربية المتحدة يا سادة، وهذا محمد بن راشد".

وعلق حساب آخر بالقول: "قد لا يصدق كثيرون، خارج الامارات، أن هذه سيارة نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، وأنه داخل السيارة ينتظر عبور المشاة! هذا القائد الملهم يعلمنا كل يوم درس جديد من دروس القيادة والتواضع". 

في حين لم يتم تحديد تاريخ التقاط هذا المقطع.

المصدر: RT

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