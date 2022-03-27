تفاعل واسع مع رد وزير الخارجية السعودي بعد تشبيه ماريوبول بمدينة حلب (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لرد وزير خارجية المملكة، فيصل بن فرحان، على المفوض الأوروبي، بخصوص تشبيهه مدينة ماريوبول التي يدور فيها نزاع، بمدينة حلب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفيصل بن فرحان، مشيدين برده، حيث قال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا..حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا..ولكن المشكلة هي ذلك".

في حين قال المفوض الأوروبي جوزيب بوريل: " لكننا لسنا من فعل ذلك بحلب..ليس الأوروبيون"، ليكمل الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "أتفهم ذلك..لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها".

وتابع: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية".

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبول الأوكرانية بمثابة حلب لأوروبا. حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا.



رد المفوض الأوروبي مستفَزَّاً: "لكننا الأوروبيون لسنا من فجر حلب". الأمير فيصل: لا (ليس أنتم)لكن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمتين كان مختلفا. pic.twitter.com/oHRircpH58 — عيسى النهاري Essa Nahari (@ES_Nahari) March 26, 2022

وزير الخارجية السعودي لقن المفوض الأوروبي درسا وذكره بأن ماريوبول الأوكرانية بمثابة حلب لأوروبا..حسنا حلب هي حلب بالنسبة لنا. . رد المفوض الأوروبي مستفَزَّاً: "لكننا الأوروبيون لسنا من فجر حلب". الأمير فيصل: لا (ليس أنتم)لكن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمتين كان مختلفا! — بسام جعارة (@BassamJaara) March 26, 2022

🟢لقنهم درسا..وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يثير تفاعلا بمقارنة حلب بماريوبل



ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبول الأوكرانية بمثابة حلب لأوروبا. حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا. pic.twitter.com/WrtsIyfZC5 — بصمة سعودية (@Saudi_finger) March 27, 2022

المصدر: RT