قال رئيس إدارة إقليم سومي، ديمتري زيفيتسكي، إن تسربا للأمونيا قد حدث في مصنع كيمياويات في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا، منوها بأنه لا تهديد لحياة سكان المدينة.

وكتب زيفيتسكي في قناته على Telegram: "وقع الحادث في الساعة 4.30 صباحا بالتوقيت المحلي (5.30 بتوقيت موسكو). حاليا، تبلغ مساحة المنطقة المتضررة حوالي 2.5 كيلومتر". وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، ولا يوجد تهديد لحياة سكان مدينة سومي.

وفي وقت سابق حذرت وزارة الدفاع الروسية من خطر الاستفزازات بالمواد الكيمياوية السامة ضد المدنيين في المنطقة قد تلجأ لها سلطات كييف بدعم من الغرب، لغرض اتهام روسيا بذلك.

وحذر رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع المدني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أمس السبت من أن القوميين الأوكرانيين يعدون لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة.

وقال ميزينتسيف في مؤتمر صحفي آنذاك: "في سومي، بمصنع كيمياويات سومي كيم بروم، قام القوميون بتلغيم منشآت تخزين الأمونيا والكلور لإحداث تسميم جماعي لسكان منطقة سومي عندما تدخل وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المدينة".

المصدر: نوفوستي