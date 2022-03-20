الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يعدون لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن القوميين الأوكرانيين يعدون لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة.

وقال ميزينتسيف في مؤتمر صحفي: "في سومي، بمصنع كيماويات سومي كيم بروم، قام القوميون بتلغيم منشآت تخزين الأمونيا والكلور لإحداث تسميم جماعي لسكان منطقة سومي عندما تدخل وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المدينة".

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وتابع: "لهذا الغرض، تم إحضار حاويات تحتوي على مواد كيميائية سامة إلى مبنى المدرسة الابتدائية المحلية. وسيتم تفجيرها عندما تقترب القوات الروسية".

وأكد ميزينتسيف على أن "روسيا تحذر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسبقا بشأن "الاستفزازات الخبيثة" المخطط لها من قبل السلطات الأوكرانية، والتي إذا تم تنفيذها سيتم إلقاء اللوم على القوات الروسية مرة أخرى.

وأضاف: "كل هذا يتم بدعم مباشر من القيادة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أوكرانيا أداة للسياسة المناهضة لروسيا".

المصدر: "سبوتنيك"