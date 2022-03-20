سيناتور الأمريكي: هناك أسلوب لإغلاق الأجواء الأوكرانية بواسطة وسائل أرضية

أكد ميتشيل ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، استعداد المشرعين الأمريكيين لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا "إذا استدعت الضرورة".

إقرأ المزيد

وقال السيناتور في تصريحات لقناة CBS التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد: "إذا كانوا يحتاجون المزيد، فعلينا أن نعطيهم المزيد. هناك أسلوب لإقامة منطقة حظر للطيران بواسطة أنظمة أرضية للدفاع الجوي، ستتيح لهم (الأوكرانيين) فرصة للسيطرة على المجال الجوي أثناء القتال لإسقاط طائرات ووسائل أخرى مستخدمة للسيطرة على الأجواء، وذلك دون أن تقوم الولايات المتحدة بفرض منطقة حظر الطيران التي سيكون طيارونا هم المسؤولون عنها".

وأضاف: "أعتقد أن مثل هذه الأسلحة متوفرة".

ويمد البنتاغون أوكرانيا بأنظمة "ستينغر" المضادة للجو المحمولة على الكتف، وأنظمة "جافلين" المضادة للمدرعات، وكذلك الذخيرة.

إقرأ المزيد

وفي 15 مارس وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون حول تمويل الحكومة الأمريكي، يقضي بتخصيص 13,6 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية لأوكرانيا وبعض الدول المجاورة.

المصدر: "تاس"