رئيس الأركان الأمريكي يستبعد فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

استبعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي خلال زيارته إلى لاتفيا، فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا لأن ذلك سيعني الصدام مع روسيا.

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وقال ميلي لوسائل إعلام محلية بعد أن زار قاعدة أدازي العسكرية قرب ريغا، وبعض الجنود الأميركيين من الـ1400 المنتشرين هناك: "نحن هنا لطمأنة لاتفيا وشعب لاتفيا وجيش لاتفيا بأن الولايات المتحدة هنا لمساعدتهم".

وتابع: "ينص ميثاق الناتو على ردع أي عدوان إقليمي من جانب روسيا ضد دولة أخرى، لاسيما دولة تحكمها المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي".

واستبعد فكرة إقامة منطقة حظر جوي في أوكرانيا لأنها ستقتضي "محاربة نشطة" للقوات الروسية.

وقال: "سيتوجب علينا أن نحارب القوات الجوية الروسية... لم يقل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبيرغ أو أي مسؤول سياسي كبير من الدول الأعضاء إنهم يريدون ذلك".

وأضاف: "اليوم، أنا لست على دراية بأي مشروع لإقامة منطقة حظر جوي".

وتطالب أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية حلف شمال الأطلسي منذ أيام بمنطقة حظر جوي في أوكرانيا، لكن رفضت الدول الأعضاء في الحلف التي اجتمعت الجمعة، هذا الطلب، لتجنب التورط في نزاع مع روسيا.

المصدر: "فرانس برس"