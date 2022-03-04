بلينكن: الحظر الجوي فوق أوكرانيا سيؤدي إلى حرب مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المحاولات الغربية لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا "ستؤدي إلى حرب مع روسيا"، وأن بلاده لا تنوي التصرف بهذه الطريقة.

وأضاف بلينكن في جلسة لوزراء خارجية الناتو أن الولايات المتحدة "لا تزال مستعدة لتشديد العقوبات ضد موسكو، وللحلول الدبلوماسية مع روسيا في الوضع حول أوكرانيا".

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وأشار إلى أنه لا مصلحة استراتيجية لبلاده في خفض حجم النفط في الأسواق، إلا أنها "لا تستبعد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي".

ودعا بلينكن روسيا إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من المواقع النووية في أوكرانيا، وقال إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على رصد 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"