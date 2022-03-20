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بريطانيا تحاول بشتى الطرق التأثير على الرأي العام في روسيا بخصوص أوكرانيا

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بريطانيا تحاول بشتى الطرق التأثير على الرأي العام في روسيا بخصوص أوكرانيا
Sputnik
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أفادت صحيفة "Sunday Telegraph" بأن السلطات البريطانية كانت تشتري إعلانات في شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي من أجل طرح موقفها من الوضع في أوكرانيا.

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وكتبت الصحيفة أنه تم في بريطانيا إنشاء هيئة خاصة وهي الدائرة المعلوماتية الحكومية (Government Information Cell)، يهدف عملها إلى محاربةالموقف الروسي من الوضع حول أوكرانيا، مشيرة إلى أن إنشاء الدائرة تم بأمر من وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وجرى تجنيد الموظفين للدائرة في وزارتها وكذلك من وزارتي الدفاع والداخلية للبلاد.

وذكرت الصحيفة أيضا أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان قد توجه بنداء إلى الروس باللغة الروسية، وأن خطابه شهده أكثر من 8 ملايين شخص. لكن بريطانيا برأي الصحيفة تفهم أن "الناس العاديين" في روسيا من غير المرجح أن يعلقوا أهمية على الكلمات الواردة في الحسابات الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية أو وزارة الدفاع.

وتابعت: "ومن أجل التغلب على هذه القضية... تكلف الدائرة وكالات الإعلان باستهداف السكان الروس من خلال المنشورات على مواقع روسية مثل موقع "VK".

وأوضحت الصحيفة أن الممارسات هذه تعني بحسب معلوماتها أن خطاب جونسون يمكن أن يظهر على أجهزة إلكترونية للأشخاص الذين "لم يخطر ببالهم أبدا" البحث عن معلومات حول رأي الحكومة البريطانية.

المصدر: نوفوستي

 

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