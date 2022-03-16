"كل شيء هناك تحول إلى غبار ورميم".. زاخاروفا تتهم مجلس أوروبا بأنه أصبح أداة دعاية للناتو

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مجلس أوروبا تحول منذ فترة طويلة إلى أداة لدعاية الناتو، وأن روسيا ليس لديها ما تفعله في المنظمة طالما أنها موجودة بهذا الشكل.

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "منذ وقت طويل، تحول كل شيء إلى غبار ورميم في مجلس أوروبا. أصبحت هذه المنظمة مجرد أداة لدعاية حلف الناتو، وهذه ليست زلة لسان إذ أننا قلنا مرارا إن مؤسسات الناتو والدول الأعضاء فيه ومن خلال آليات لحلف، صاغت إلى حد كبير جدول الأعمال داخل مجلس أوروبا".

وأضافت أنه "لم يبق هناك أي شيء على الإطلاق من العمل المتكافئ والفعال في مجلس أوروبا - فقد أصبحت هذه المنظمة منصة ملائمة لتنفيذ حملات الناتو الإعلامية والسياسية".

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وشددت زاخاروفا على أن روسيا ليس لديها ما تفعله في مجلس أوروبا طالما أن هذه المنظمة موجودة بشكلها الحالي، مشيرة إلى أن روسيا "اتخذت خطوات بهذا الشأن وقامت بتوضيحها".

يأتي تصريح زاخاروفا بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي، أن روسيا سلمت مجلس أوروبا رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف تتضمن إشعارا بالانسحاب من المنظمة.

من جهتها، صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أمس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو لجنة وزراء مجلس أوروبا إلى المطالبة باستبعاد روسيا من المنظمة، وذلك على خلفية أحداث أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"